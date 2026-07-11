У Німеччині Бундестаг схвалив закон про розширення повноважень федеральної поліції

Серед іншого, закон дозволяє поліції застосовувати автоматичне розпізнавання облич у режимі реального часу в разі особливої загрози. Також поліція отримає право використовувати власні безпілотники. Закон ще має схвалити Бундесрат після літньої перерви.

Бундестаг ухвалив нову редакцію закону про Федеральну поліцію, яка суттєво розширює повноваження правоохоронців. Документ підтримали депутати від блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії, тоді як "Зелені" і Ліва партія проголосували проти, а "Альтернатива для Німеччини" утрималася, передає Tagesschau.

Закон дозволяє Федеральній поліції застосовувати автоматичне розпізнавання облич у режимі реального часу в разі особливої загрози, зокрема для запобігання небезпеці для життя людей або безпеки держави. Наприклад, технологію можна буде використовувати для пошуку викраденої дитини, зіставляючи її фотографію із зображеннями з камер спостереження на вокзалах та в аеропортах.

Також правоохоронцям дозволять використовувати системи відеоспостереження зі штучним інтелектом для виявлення підозрілих дій, які можуть свідчити про підготовку злочину. Зокрема, ШІ зможе розпізнавати рухи, що вказують на напад, демонстрацію ножа або падіння людини на залізничні колії.

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Крім того, у зонах, де заборонено носіння зброї та ножів, поліція зможе проводити перевірки громадян без попередньої підозри.

Закон також розширює можливості прослуховування телефонів, визначення місцеперебування мобільних пристроїв і перехоплення повідомлень безпосередньо на пристрої до їхнього шифрування під час розслідування справ, пов'язаних з екстремізмом і незаконним переправленням мігрантів.

Ще одна новація дозволяє Федеральній поліції самостійно звертатися до суду із клопотанням про поміщення під варту іноземців, які підлягають депортації, щоб запобігти їхньому зникненню.

Крім цього, поліція отримає право використовувати власні безпілотники для спостереження та розвідки, а також нейтралізовувати чужі дрони за допомогою електромагнітних імпульсів, GPS-перешкод або фізичного втручання.

Опозиція розкритикувала реформу. Представники "Зелених" заявили про юридичні сумніви щодо законності біометричного розпізнавання облич у реальному часі, а Ліва партія звинуватила уряд у створенні умов для масового стеження.