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ЄС запропонує обмежити доступ дітей до соціальних мереж

На думку фон дер Ляєн, дітям потрібен час у реальному світі. 

ЄС запропонує обмежити доступ дітей до соціальних мереж
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія представить пропозицію щодо обмеження доступу дітей до платформ соціальних мереж після літа, заявила в понеділок президент Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Її цитує Reuters.

«Нашим дітям потрібен час у реальному світі. Час для ігор, час для побудови дружніх стосунків, час для помилок. Час для формування власної ідентичності, власної особистості, перш ніж алгоритм сформує їх замість цього», –  сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі.

Вона пояснила, що «йдеться не про те, чи мають діти доступ до соціальних мереж. Йдеться про те, чи і коли соціальні мережі мають доступ до наших дітей».

  • Європейський Союз нещодавно звинуватив компанію Meta у порушенні європейських цифрових правил через роботу Instagram і Facebook. Регулятори заявляють, що низка функцій платформ спеціально створена для того, щоб утримувати користувачів якомога довше, і вимагають змінити механізми автоматичного відтворення відео та нескінченної стрічки. Якщо компанія цього не зробить, їй загрожують значні штрафи.
  • Раніше компанія Meta заявила про розширення налаштування контенту для підліткових акаунтів в Instagram, Facebook та Messenger по всьому світу. 
  • Британія забороняє соцмережі для дітей віком до 16 років. Закон приймуть до кінця цього року, а до вересня наступного - реалізують. 
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