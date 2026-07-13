Лісові пожежі під Парижем гаситимуть з авіації

До опівночі полум'я, роздмухуване гарячим вітром, випалило в історичному лісі Фонтенбло понад 800 гектарів. Вогонь вночі стримували 400 рятувальників.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Понад 400 французьких пожежників протягом ночі стримували лісову пожежу в історичному лісі Фонтенбло на південь від Парижа.

Про це повідомляє Reuters.

Влада в понеділок відправила два літаки з водяними бомбами для боротьби з вогнем.

Реклама

Пожежа спалахнула вздовж шосе поблизу Фонтенбло, де розташований один з найвідоміших королівських палаців Франції, який колись служив мисливським будиночком та осінньою резиденцією для колишніх монархів. До опівночі полум'я, роздмухуване гарячим вітром, випалило понад 800 гектарів.

Осередок займання зафіксували всього за 70 кілометрів від Парижа. Через це довелося перекрити автомагістраль А6, яка сполучає столицю з Ліоном та півднем країни.

Менші пожежі в цьому районі також порушили рух швидкісних поїздів.

Вогнеборці боряться з полум’ям і сьогодні. Місцевих мешканців попередили, що літаки Canadair будуть змушені брати воду з річки Сена, яка протікає через центр Парижа.

Країни Європи переживають дедалі частіші хвилі спеки та рекордні температури. Вчені стверджують, що пожежі спричинені зміною клімату, через що великі території континентальної Європи потерпають від посухи.