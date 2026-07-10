У Франції лісові пожежі знищили понад 25 тисяч гектарів землі

У Франції з початку літнього сезону лісові пожежі знищили понад 25 тисяч гектарів території. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише AFP.

За словами гендиректора Служби цивільної безпеки Франції Жульєна Маріона, від початку року в країні зафіксували понад 8 тисяч осередків займання. Загальна площа, охоплена вогнем, перевищила 25 тисяч гектарів, що еквівалентно більш ніж 35,7 тисячі футбольних полів.

Франція з травня переживає вже третю хвилю спеки, а останніми днями масштабні лісові пожежі охопили кілька регіонів країни. Експерти пов'язують почастішання таких явищ із антропогенними змінами клімату.

Вища рада з питань клімату Франції заявила, що нинішня політика держави щодо боротьби з глобальним потеплінням є недостатньою. Експертка Валері Массон-Дельмотт попередила, що країна входить у «небезпечну зону», оскільки інфраструктура та системи життєзабезпечення більше не відповідають сучасним кліматичним умовам.

Уряд Франції вже оголосив про відкриття спеціальних центрів охолодження для найбільш вразливих категорій населення, зокрема людей похилого віку та бездомних. Також у лікарнях встановлюють кондиціонери – наразі змонтовано вже 6 тисяч із запланованих 30 тисяч.

За прогнозом національної метеорологічної служби Meteo-France, аномально високі температури триватимуть щонайменше до 14 липня – Дня взяття Бастилії.