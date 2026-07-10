Данія перерахувала Україні ще понад €10 млн на підтримку енергетики

Загальний внесок Данії до фонду зріс до 78,5 млн євро.

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Данія спрямувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 10,66 млн євро. Після цього загальний внесок країни до фонду зріс до 78,5 млн євро.

Про це повідомило Міненергетики України.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що Данія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості. За його словами, саме Копенгаген став першим донором Фонду підтримки енергетики України.

Наразі до цього механізму допомоги долучилися вже 39 донорів із 26 країн світу, а також три міжнародні організації.

"Дякую народові Данії, уряду країни і особисто новопризначеній міністерці клімату, енергетики та комунальних послуг Самірі Нава за новий внесок Королівства до Фонду. Це – важлива підтримка енергетичної стійкості України, зокрема у процесі підготовки до майбутньої зими", – наголосив Шмигаль.