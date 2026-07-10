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Данія перерахувала Україні ще понад €10 млн на підтримку енергетики

Загальний внесок Данії до фонду зріс до 78,5 млн євро. 

Данія перерахувала Україні ще понад €10 млн на підтримку енергетики
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія спрямувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 10,66 млн євро. Після цього загальний внесок країни до фонду зріс до 78,5 млн євро. 

Про це повідомило Міненергетики України.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що Данія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості. За його словами, саме Копенгаген став першим донором Фонду підтримки енергетики України.

Наразі до цього механізму допомоги долучилися вже 39 донорів із 26 країн світу, а також три міжнародні організації.

"Дякую народові Данії, уряду країни і особисто новопризначеній міністерці клімату, енергетики та комунальних послуг Самірі Нава за новий внесок Королівства до Фонду. Це – важлива підтримка енергетичної стійкості України, зокрема у процесі підготовки до майбутньої зими", – наголосив Шмигаль.

  • Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його кошти використовують для відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських атак, а також для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.
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