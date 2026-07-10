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ДПСУ: Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру на кордоні з Україною

На території Білорусі продовжується облаштування військових полігонів та логістичних маршрутів.

ДПСУ: Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру на кордоні з Україною
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Попри відсутність ударного угруповання російських військ на території Білорусі, українська розвідка фіксує активну розбудову військової інфраструктури поблизу українського кордону. Найбільша активність спостерігається на напрямках Чернігівської та Київської областей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

За його словами, у Білорусі продовжується облаштування військових полігонів, логістичних маршрутів та місць, які можуть використовуватися для розміщення особового складу і військової техніки.

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"Активність на території Білорусі проглядається щодо подальшого розвитку військової інфраструктури. Це і полігони, і місця, де можна утримувати в подальшому особовий склад чи техніку, і це логістичні маршрути. У більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини", — зазначив Демченко.

Водночас він наголосив, що на кордоні з Волинською та Рівненською областями така активність менш помітна.

Речник ДПСУ також повідомив, що Росія продовжує чинити тиск на Білорусь, намагаючись втягнути її у більш активну участь у війні проти України. Водночас білоруська сторона, за словами Демченка, наразі намагається уникнути такого сценарію.

Попри це, загроза з північного напрямку залишається, тому Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі та нарощувати оборонні спроможності вздовж державного кордону.

  • 19 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Він дав тиждень на те, щоб демонтувати чи вимкнути це обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.
  • 24 червня повідомив, що ретранслятори припинили роботу.
  • Нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Росія тисне на Білорусь, намагаючись відкрити новий фронт у війні проти України. Джерела WSJ стверджують, що Москва погрожує Мінську скороченням фінансової підтримки, від якої залежить Білорусь.
  • Відповідаючи на запитання про необхідність зовнішньої допомоги Білорусі для уникнення участі у війні, речниця Європейської комісії Анітта Гіппер наголосила, що для того, щоб не бути втягнутою у війну Білорусі "достатньо дотримуватися здорового глузду". 
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