Побиття військових у «Скелі»: ДБР затримало молодшого сержанта за підозрою у насильстві над колегами

За версією слідства, він побив двох колег, зокрема капелана.

Держбюро розслідувань затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку «Скеля», за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області, повідомили в пресслужбі ДБР.

Перший випадок стався в травні 2025 року біля села Ізюмського району. Тоді до місця дислокації «Скелі» прибули військові іншого підрозділу, які перед тим виконували бойові завдання.

«Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування. За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи», – повідомили в бюро.

Реклама

Другий випадок стався в місті Барвінкове у червні того ж року. Підозрюваний, що є молодшим сержантом, напав на підполковника, збив його з ніг і побив. У потерпілого було зламане ребро.

«Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану – за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Контекст

425 полк «Скеля» брав участь у найтяжчих боях. Зокрема, прорвався в Гуляйполе і штурмував Покровськ, звільнив Зарічне. Однак, окрім бойових заслуг, «Скеля» відома подекуди жорсткими методами поводження з військовими.

Інформація про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців з'являлася і раніше. З публічною комунікацією про розслідування насильства в полку ДБР вийшло у червні, після публікації розслідування «Бабеля» про понад 20 небойових смертей новобранців, зокрема від пневмонії.

ДБР стверджує, що слідчі продовжують активну роботу з перевірки можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля».