Бельбас опублікував відео початку обшуків в його заступника

Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас оприлюднив відео початку обшуку, який учора СБУ провела вдома в його першого заступника Максима Полив'яного. Згідно з відео з камер вуличного спостереження, правоохоронці поставили чоловіка на коліна, вдягнули на нього наручники й назвали «г**доном».

Бельбас повідомив, що після цього його заступника затягли до вибральні, кинули на підлогу і почали бити по голові (кадрів зсередини будинку немає). Після цього завели до вітальні і ввімкнули камери, позначивши початок слідчих дій.

«Максим Полив’яний – заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка". Офіцер запасу, 49 років, живе один, піклується про літніх батьків. 23 роки працює в оборонному секторі. З початку повномасштабного вторгнення він підготував та виконав понад 150 державних контрактів, за якими наші захисники отримали тисячі тон боєприпасів, озброєння, бронетехніку та дрони. Він не наркодилер, не шпигун та не вбивця. Не існує жодного пояснення, чому до нього вламуються одразу 9 (!) російськомовних співробітників СБУ, які вдаються до погроз зброєю, використання кайданок та тортур», – прокоментував Бельбас.

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Він навів цитату Полив'яного, який сказав, що слідчі розсміялися на його прохання покликати адвоката. Після побиття, яке, як він стверджує, провели правоохоронці, він викликав швидку.

«Пізніше я почав відчувати сильний головний біль, запаморочення та нудоту. Я був вимушений викликати бригаду швидкої допомоги», – навів його слова гендиректор «Української бронетехніки».

Він додав, що в Полив'яного діагностували струс мозку, він залишається у лікарні.

«Українська бронетехніка» – це приватне підприємство ОПК, що спеціалізується на проєктуванні і виробництві техніки військового і цивільного призначення. Виготовляє широкий спектр продукції: від бронемашин і мінометів до ракетних технологій.

У червні цього року ТОВ підписала угоду з MBDA, виробником ракет Taurus та Meteor. Вони затвердили виробничі програми нових типів озброєння, в тому числі deep-strike та антишахедних систем.

Справа проти «Української бронетехніки»

Учора вдень ТОВ «Українська бронетехніка» повідомило про обшуки, що відбулися в її заступника генерального директора. Під час слідчих дій він, як стверджує ТОВ, зазнав тілесних ушкоджень.

Справа стосується закупівлі реактивних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26 або їхніх аналогів, яку оголосила в лютому цього року Агенція оборонних закупівель. ТОВ розповіло, що її пропозиція перемогла в закупівлі як найдешевша. Вона мала поставити аналоги гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm.

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ТОВ вважає справу сфальсифікованою. Воно заявило, що АОЗ не оформлював рекламацію на товар, хоча й не прийняв його.

В Агенції оборонних закупівель відповіли, що рішення щодо приймання товару ухвалює Командування сил логістики та військова частина, на яку має бути доставлений товар. «Тому інформація про те, що АОЗ не приймає товар, не відповідає дійсності», – зазначили в АОЗ.

СБУ опублікувала пресреліз про викриття постачання гранатометів нібито неналежної якості за завищеною ціною. Вона заперечила застосування сили.

За інформацією слідства, в травні цього року першу партію з 3024 гранатометів привезли до військової частини, проте військові відмовилися її приймати через неналежну якість і залишили лише на тимчасове зберігання. Слідство заявило, що замість сучасної зброї армії намагалися передати гранатомети 1980-х років виготовлення із перемаркованими етикетками, під якими виявили чеські написи, а комплектуючі елементи виявилися виготовленими у 1986–1988 роках із ознаками значного окислення.

Учасники схеми намагалися приховати справжній вік і стан товару за допомогою підроблених документів та зміни номерів партій. Слідство перевіряє версію про змову між посадовцями Агенції та постачальником.