«Українська бронетехніка» заявила про побиття першого заступника директора під час обшуків

Українська бронетехніка заявила про побиття першого заступника директора під час слідчих дій, які проводили співробітники СБУ. В заяві, опублікованій на сторінці в Facebook, повідомили, що він отримав численні травми, струс мозку і потребував госпіталізації.

Справу ТОВ вважає сфальшованою з метою тиску. Вона стосується закупівлі реактивних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26 або їхніх аналогів, яку оголосила в лютому цього року Агенція оборонних закупівель.

До процедури закупівлі подали пропозиції близько 20 постачальників, зокрема «Українська бронетехніка». Вона містила аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm.

Реклама

«Кожен з яких фактично є аналогом до РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26, і до цього всі ці типи гранатометів успішно постачались ТОВ "Українська бронетехніка" Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій», – повідомили в ТОВ.

АОЗ двічі робила запити на зниження ціни від потенційних постачальників, і «Українська бронетехніка» після переговорів з заводами-виробниками погоджувалася на зниження ціни на кожен з видів гранатометів.

«За результатами розгляду цінових пропозицій учасників процедури закупівлі, пропозиції Української бронетехніки були визнані найдешевшими, і ДП "АОЗ" самостійно обрало найдешевший з запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition, яка є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні. В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року Українська бронетехніка передала визначеному ДП "АОЗ" вантажоодержувачу, а в червні 2026 в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад. Слід зазначити, що до сих пір ці гранатомети остаточно не прийняті ДП “АОЗ” проте жодних рекламацій від Замовника отримано не було», – йдеться у заяві.

«Українська бронетехніка» стверджує, що СБУ нібито фальшує інформацію про гранатомети, намагаючись довести, що вони браковані. Там додали, що слідчі не залучили до вирішення питання оцінки якості чи стану гранатометів завод, де їх виробили.

LB звернувся по коментар до Служби безпеки.