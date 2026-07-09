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За напад на військових ТЦК і поліцію в Львові відкрили два кримінальні провадження

Один з нападників завдав ушкоджень правоохоронцю, що прибув на місце конфлікту. 

За напад на військових ТЦК і поліцію в Львові відкрили два кримінальні провадження
Напад на ТЦК у Львові
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

За фактом нападу на військових ТЦК і поліцію у Сихівському районі Львова відкрили два кримінальні провадження. Вони стосуються перешкоджання законній діяльності Збройних Сил в особливий період та насильства проти працівника правоохоронного органу.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 КК України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Встановлено, що участь в нападі брали близько 200 цивільних. Один з них напав на заступника начальника районного управління поліції Львова. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження і травму голови. 

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Натовп перевернув авто ТЦК у Львові
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram
Натовп перевернув авто ТЦК у Львові

«8 липня 2026 року у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки», – повідомили в ОГП.

Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня. Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі нападники чинили опір.

Напад на військових ТЦК у Львові 

Увечері 8 липня групи оповіщення зупинили в Сихівському районі громадянина, який виявився порушником правил військового обліку й перебував у розшуку. Його доставили до ТЦК і відправили на ВЛК. На місці оповіщення загалом було три автомобілі військових: перша, в якій група оповіщення поїхала з військовозобов'язаним, друга, яка поїхала на початку конфлікту, і третя, яку сотні цивільних людей вирішили заблокувати. Вони перевернули авто й штурхали військовослужбовців. Двоє з трьох військових отримали ушкодження і потребували огляду в травмпункті. Напад тривав більш ніж шість годин. 

На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов та міністерство оборони. Вони сказали, що очікують розслідування правоохоронців. У Генштабі сказали, що перевірять дії і військових ТЦК під час оповіщення, і цивільних, які здійснили напад. 

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