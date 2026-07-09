Головне за ніч та ранок четверга, 9 липня: майже 270 боєзіткнень, ураження ворожих танкерів, напад на військових ТЦК у Львові

Нічна повітряна атака , 268 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, смертельна ДТП на трасі Одеса – Київ , війна на Близькому Сході.

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На трасі Одеса – Київ зіткнулись вантажівка та мінівен, 9 липня 2026

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 268 зіткнень.

Інтенсивні бої вчора йшли на пʼяти напрямках фронту.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак.

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На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1310 осіб, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії склали близько 1 414 820 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

За інформацією Генштабу, Сили оборони в ніч на 9 липня уразили низку ворожих цілей, зокрема 12 танкерів, буксир, суховантаж та нафтовий термінал.

«У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника. Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Подробиці – в новині.

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«У ніч на 09 липня (з 18:00 08 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел – рф,, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк -ТОТ», – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксували влучання обох ракет та 19 дронів на 13 локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки.

Станом на ранок 9 липня атака тривала.

Вранці 9 липня на трасі Одеса – Київ, поблизу села Одаї Ширяївської громади на Одещині, зіткнулись вантажівка та пасажирський мінівен, повідомляє місцева поліція.

Попередньо встановлено, що зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій.

Загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса. Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізовані. П’ятьом постраждалим надана медична допомога на місці.

На проспекті Червоної Калини (Сихові) у Львові натовп перехожих напав на військових ТЦК.

Інцидент стався ввечері 8 липня, під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією, виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

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За даними ЗМІ, на місці конфлікту швидко почав збиратись натовп. Молоді люди оточили чорний позашляховик ТЦК, кричали «ганьба», а потім перевернули авто. Згодом почали бити шибки в машині.

На ситуацію відреагували мер Львова Садовий та очільник львівської ОВА Козицький, за словами якого обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

У Львівському обласному ТЦК та СП теж прокоментували інцидент та заявили, що військовозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК. "Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб", – повідомили в ТЦК.

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Як з’ясувало розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.

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Війна на Близькому Сході триває.

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