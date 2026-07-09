Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач Сил безпілотних систем показав відео нічних уражень 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі

Це 12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир.

Командувач Сил безпілотних систем показав відео нічних уражень 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі
Ураження російського танкера в Азовському морі, 9 липня 2026
Фото: скріншот

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді показав відео нічних уражень 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. 

“Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 45 військових цілей”, – повідомив командувач.

Серед уражених цілей: Сакська ТЕЦ, три склади / бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод “Житель”, комунікаційні вежі, ворожі ТПД, паливозаправники та 14 суден тіньового флоту, а саме: 12 танкерів, один сухогруз та один буксир. Усі – в Азовському морі. 

Уражено 14 суден:

  • танкер "Челси-6" (прапор РФ)
  • танкер "Аура" (прапор - РФ)
  • танкер "Сонар-1" (прапор РФ)
  • танкер "Илья Репин" (пр. РФ)
  • "Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється)
  • танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панама, під санкціями)
  • буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита")
  • танкер "Венера-3" (прапор РФ)
  • танкер "Пенелопа" (прапор РФ)
  • метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.

За даними командувача СБС, загалом протягом останніх 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies