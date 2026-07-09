Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді показав відео нічних уражень 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.
“Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 45 військових цілей”, – повідомив командувач.
Серед уражених цілей: Сакська ТЕЦ, три склади / бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод “Житель”, комунікаційні вежі, ворожі ТПД, паливозаправники та 14 суден тіньового флоту, а саме: 12 танкерів, один сухогруз та один буксир. Усі – в Азовському морі.
Уражено 14 суден:
- танкер "Челси-6" (прапор РФ)
- танкер "Аура" (прапор - РФ)
- танкер "Сонар-1" (прапор РФ)
- танкер "Илья Репин" (пр. РФ)
- "Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється)
- танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панама, під санкціями)
- буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита")
- танкер "Венера-3" (прапор РФ)
- танкер "Пенелопа" (прапор РФ)
- метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.
За даними командувача СБС, загалом протягом останніх 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів.