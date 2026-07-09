Це 12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир.

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді показав відео нічних уражень 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.

“Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 45 військових цілей”, – повідомив командувач.

Серед уражених цілей: Сакська ТЕЦ, три склади / бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод “Житель”, комунікаційні вежі, ворожі ТПД, паливозаправники та 14 суден тіньового флоту, а саме: 12 танкерів, один сухогруз та один буксир. Усі – в Азовському морі.

Уражено 14 суден:

танкер "Челси-6" (прапор РФ)

танкер "Аура" (прапор - РФ)

танкер "Сонар-1" (прапор РФ)

танкер "Илья Репин" (пр. РФ)

"Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється)

танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панама, під санкціями)

буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита")

танкер "Венера-3" (прапор РФ)

танкер "Пенелопа" (прапор РФ)

метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.

За даними командувача СБС, загалом протягом останніх 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів.