Сили безпілотних систем за тиждень уразили 44 енерговузли в Криму

Також вони атакували танкери.

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Протягом першого тижня липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 44 енергетичні об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та південних тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

За його словами, 7 липня українські безпілотники здійснили успішні атаки на п'ять електропідстанцій та одну газокомпресорну станцію на півострові.

Серед уражених об'єктів — підстанції «Чкалове», «Західно-Кримська», «Саки», «Комиш-Бурун» у Керчі та «Митяєве», а також газова компресорна станція «Тасуново».

Крім того, вночі в Азовському морі пілоти батальйону «Кайрос» із 414-ї бригади атакували російський танкер «Іван Черемісінов».

Бровді також заявив, що згодом безпілотники СБС уразили в Азовському морі ще два російські танкери. Загалом за добу під удар потрапили 10 танкерів, а загальна кількість уражених суден досягла 12.