Також уражено 1 сухогруз та 1 паром.

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В Азовському морі у ніч на 7 липня пілоти “Кайрос” 414-ї окремої бригади безпілотних систем (“Птахи “Мадяра”) вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ.

“Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром”, – написав командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Він зазначив, що всі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови:

Венера-3

Санар-1

Санар-17

Климена

Теті

Алексей Саврасов

Пенелопа

зʼясовується

Крім того, протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.

Також атаковано енерговузли разом з логістикою.