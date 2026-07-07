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В Азовському морі вночі “Птахи “Мадяра” вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ

Також уражено 1 сухогруз та 1 паром.

В Азовському морі вночі “Птахи “Мадяра” вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ
В Азовському морі вночі впольовано 8 танкерів тіньового флоту, 7 липня 2026
Фото: скріншот

В Азовському морі у ніч на 7 липня пілоти “Кайрос” 414-ї окремої бригади безпілотних систем (“Птахи “Мадяра”) вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ. 

“Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром”, – написав командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді. 

Він зазначив, що всі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями,  дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови: 

  • Венера-3
  • Санар-1
  • Санар-17
  • Климена
  • Теті
  • Алексей Саврасов
  • Пенелопа
  • зʼясовується

Крім того, протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей. 

Також атаковано енерговузли разом з логістикою. 

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