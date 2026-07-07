В Азовському морі у ніч на 7 липня пілоти “Кайрос” 414-ї окремої бригади безпілотних систем (“Птахи “Мадяра”) вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ.
“Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром”, – написав командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.
Він зазначив, що всі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови:
- Венера-3
- Санар-1
- Санар-17
- Климена
- Теті
- Алексей Саврасов
- Пенелопа
- зʼясовується
Крім того, протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.
Також атаковано енерговузли разом з логістикою.