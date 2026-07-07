УП: під Києвом знайшли тіло жінки, яку розшукує Інтерпол за підозрою у замаху на Єрмолаєва в Монако

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомляє із посиланням на джерела в правоохоронних органах “Українська правда”.
За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. Воно було закопане.
Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них нібито є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.
- Раніше стало відомо, що головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка. Інтерпол оголосив її у розшук.
- Офіс генпрокурора України ініціював створення міжнародної слідчої групи через вибух у Монако.
- Вибух у Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Крім нього, постраждала Анна Насобіна. За даними західних медіа, їй ампутували обидві ноги. Також постраждав їхній 13-річний син – він отримав опіки.
- Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року його статки оцінювали у 173 млн доларів.
- Бізнесмен був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".