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УП: під Києвом знайшли тіло жінки, яку розшукує Інтерпол за підозрою у замаху на Єрмолаєва в Монако

За даними джерел “Української правди”, вже затримали двох підозрюваних, один із них — чинний офіцер ГУР.

УП: під Києвом знайшли тіло жінки, яку розшукує Інтерпол за підозрою у замаху на Єрмолаєва в Монако
Підозрювана Анастасія Березовська
Фото: Інтерпол

Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомляє із посиланням на джерела в правоохоронних органах “Українська правда”

За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. Воно було закопане.

Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них нібито є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.

  • Раніше стало відомо, що головною підозрюваною у вибуху бомби, в результаті якого в понеділок у Монако було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, є 39-річна українка Анастасія Березовська, яка для замаху, за версією правоохоронців, переодягнулася в чоловіка. Інтерпол оголосив її у розшук. 
  • Офіс генпрокурора України ініціював створення міжнародної слідчої групи через вибух у Монако. 
  • Вибух у Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Крім нього, постраждала Анна Насобіна. За даними західних медіа, їй ампутували обидві ноги. Також постраждав їхній 13-річний син – він отримав опіки. 
  • Єрмолаєв є громадянином Кіпру із 2017 року. Від 2023 року він підпадав під санкції на 10 років, які передбачають блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року його статки оцінювали у 173 млн доларів. 
  • Бізнесмен був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".
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