УП: під Києвом знайшли тіло жінки, яку розшукує Інтерпол за підозрою у замаху на Єрмолаєва в Монако

За даними джерел “Української правди”, вже затримали двох підозрюваних, один із них — чинний офіцер ГУР.

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Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомляє із посиланням на джерела в правоохоронних органах “Українська правда”.

За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. Воно було закопане.

Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них нібито є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.