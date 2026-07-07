ППО збила 108 зі 123 запущених вночі дронів

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У ніч на 7 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово й окупованих Донецька і Криму.

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, падіння уламків ще на 5. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – йдеться у повідомленні.