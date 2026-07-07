Росіяни били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та авіабомбою

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Ліквідація наслідків атаки на Дніпропетровщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 10 разів Дніпропетровську область. Постраждали шість районів. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, на Нікопольщині постраждали Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджений соціальний заклад.

У Дніпровському районі горіло СТО, а у місті Самар – склад із сільськогосподарською технікою.

У Кам'янському зайнялася заправка.

У Покровській громаді Синельниківського району вогонь охопив господарську споруду. У Шахтарському пошкоджені багатоквартирний будинок та автівки.

Пожежа виникла і у Кривому Розі. Понівечені логістична компанія та авто.