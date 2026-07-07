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У Запорізькій області через російські атаки загинули троє людей, ще 28 – травмовані. За добу окупанти завдали 1163 удари по 45 населених пунктах.

Начальник ОВА Іван Федоров у телеграмі написав, що вчора у обласному центрі через атаку росіян по АЗС загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік.

Війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Новомиколаївці, Григорівці, Трудовому, Оріхову, Микільському, Широкому, Свободі, Сонячному, Данилівці, Долинці, Копанях та Гуляйпільському.

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782 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Розумівку, Трудове, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Новоселівку, Гуляйпільське, Чарівне, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля,

Рибне, Преображенку, Варварівку, Прилуки, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 23 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Білогір’ю.

336 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Надійшло 248 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, помешкань, автівок та господарських будівель.