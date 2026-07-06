Головне за понеділок, 6 липня: 22 загиблих унаслідок нічної атаки, понад 210 бойових зіткнень, ураження Омського НПЗ

Бойові дії на Донеччині, 214 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ситуація у Вишневому. Яким запам’ятається 1594-й день повномасштабної війни.

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У Київській області кількість загиблих внаслідок російської атаки 6 липня, за інформацією віцепремʼєра Олексія Кулеби, зросла до восьми. 29 людей поранені, з них 4 рятувальники.

Серед постраждалих – діти віком 9 місяців і 12 років, повідомив голова ОВА Микола Калашник. За даними поліції, постраждали немовлята віком 2 та 9 місяців. Також відомо про травмованих двох працівників ДСНС та двох поліцейських.

Одна людина загинула і 9 поранені в Святопетрівській громаді, повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 липня на фронті від початку доби відбулося 214 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку росіяни атакували 32 рази.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 липня – в новині.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

"Це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни", - йдеться в повідомленні.

Цей завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ ( понад 21 млн тонн на рік) та спеціалізується на випуску пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву в Одеській області постраждав 3-річний хлопчик.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що під час чергової масованої атаки Росія застосувала 68 ракет, частина з яких – балістичні, а також понад 350 безпілотників різних типів.

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За словами глави держави, внаслідок удару загинули 22 людини, ще майже 90 дістали поранення.

Президент зазначив, що основною мішенню цього разу стали Київ та Київська область. "Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", – сказав глава держави.

Особливо складною, за словами президента, залишається ситуація у Вишневому, де після удару сталася вторинна детонація. Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно доповідає про перебіг рятувальної операції, розбір завалів та ліквідацію пожеж.

Президент також доручив СБУ та розвідувальним органам детально з'ясувати обставини, які призвели до вторинної детонації у Вишневому.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по автозаправній станції компанії SOCAR у Миколаївській області ввечері 5 липня, повідомляє Азертадж із посиланням на заяву Управління пресслужби МЗС Азербайджану.

Зазначається, що під час зустрічі російській стороні було передано відповідну ноту. Також в МЗС наголосили, що цей удар із застосуванням безпілотника є не першим подібним інцидентом: раніше об’єкти на території України, які належали SOCAR, зокрема - газорозподільна компресорна станція та нафтобаза в Одесі. У результаті цих атак було завдано значної матеріальної шкоди, а співробітники компанії зазнали поранень.

Послу також нагадали про кілька авіаударів, унаслідок яких було пошкоджено будівлі посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові.

Друга "ракетка" України Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу одиночної сітки Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом £64,200,000, повідомляє Укрінформ.

У поєдинку четвертого раунду (1/8 фіналу) Костюк (№13 WTA) у двох сетах обіграла Ешлін Крюгер (США) - 6:4, 6:4.

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У чвертьфіналі Костюк зустрінеться із переможницею протистояння Жасмін Паоліні (Італія, 17) - Александра Еала (Філіппіни, 32).

Вімблдон-2026 проходить у Лондоні і триватиме до 12 липня.

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