Екіпаж українського гелікоптера Мі-8 загинув 30 червня під час перехоплення російських дронів

Під час виконання бойового завдання з перехоплення російських безпілотників 30 червня 2026 року загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-8. Про це повідомила Бродівська міська рада.

Останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

У міській раді зазначили, що військовослужбовці до останнього виконували свій обов'язок, захищаючи українське небо, прикриваючи підрозділи Сил оборони та підтримуючи українських військових на передовій.

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Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився у Бродах у 1996 році, закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Брав участь в Операції об'єднаних сил, а від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими державними відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Фото: Бродівська міська рада Юрій Ворон

Валентин Мукшинов народився у Києві у 1991 році. Після навчання у Чернігівському військовому ліцеї присвятив життя військовій авіації. Із початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних напрямках, був повним кавалером ордена «За мужність» та неодноразово відзначався державними нагородами. У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Фото: Бродівська міська рада Валентин Мукшинов

Богдан Хміль народився у Василькові Київської області у 2000 році. Після навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Як бортовий технік забезпечував підготовку гелікоптерів до бойових вильотів. Був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У нього залишилися дружина та батьки.

Фото: Бродівська міська рада Богдан Хміль

Михайло Деряга народився у 1989 році в Полтавській області. До служби навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі. З листопада 2023 року проходив службу у складі 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» як повітряний стрілець. За мужність і відданість службі був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.

Фото: Бродівська міська рада Михайло Деряга

7 липня Бродівська міська територіальна громада прощається із загиблими захисниками.