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Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині постраждала людина

Росіяни майже 50 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини.

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині постраждала людина
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російській війська майже 50 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою. Поранень зазнала одна людина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний та приватний будинки. Постраждав 46-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Васильківській та Українській громадах. Сталася пожежа.

Росіяни били по Кривому Рогу, Зеленодольській і Грушівській громадах. Пошкоджені підприємство і приватна оселя.

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Зайнялося поле з пшеницею.

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