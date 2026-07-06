Кулеба: понад 200 цивільних суден постраждали через російські атаки з початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала понад 200 цивільних суден, з яких понад 70 – уже цього року.

Про це ід час 137-ї сесії Міжнародна морська організація заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, російські удари по цивільних суднах, портовій інфраструктурі та моряках не можна називати "інцидентами" чи "ризиками судноплавства", адже це є актами агресії РФ.

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"Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйновані понад 960 об'єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден", – наголосив Кулеба.

Він повідомив, що останніми тижнями російські війська знову завдавали ударів по торговельних суднах, а також по українських пошуково-рятувальних суднах, які виконували гуманітарні місії з допомоги цивільним морякам.

Попри постійні атаки Україна продовжує забезпечувати роботу морського коридору, захищати свободу навігації та виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Під час виступу Кулеба також наголосив, що всі морські порти на тимчасово окупованих територіях України залишаються офіційно закритими відповідно до українського законодавства та міжнародного морського права. Водночас Росія продовжує використовувати їх для незаконного вивезення українських ресурсів і забезпечення власних збройних сил.

Віцепрем'єр закликав держави прапора і порту, судновласників, операторів та страхові компанії утримуватися від будь-якої діяльності, яка може сприяти легітимізації окупації або допомагати Росії обходити міжнародні санкції.

Окремо Кулеба вкотре порушив питання виключення Росії зі складу IMO та звернув увагу на загрозу, яку становить так званий "тіньовий флот" РФ для безпеки міжнародного судноплавства, життя моряків і довкілля.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що позицію України під час засідання Ради IMO підтримали делегації країн Європейського Союзу, а також Великої Британії, Канади, Австралії, Японії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Ірландії, Польщі, Швеції та Європейської комісії.