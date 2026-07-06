Радник міністра оборони: росіяни змінюють тактику застосування "шахедів" і переходять на реактивні БпЛА

Бензинові безпілотники й надалі активно застосовуються для атак на прикордонні території.

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Російські війська змінюють тактику застосування ударних безпілотників проти України, поступово скорочуючи використання бензинових "шахедів" для атак по глибокому тилу та збільшують частку реактивних дронів.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

За його словами, ефективність української протиповітряної оборони значно знизила доцільність використання бензинових "шахедів" для ударів по віддалених регіонах країни.

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"Щойно ми почали збивати 92–96% бензинових "шахедів" під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник дедалі частіше використовує реактивні "шахеди", – зазначив Бескрестнов.

Водночас бензинові безпілотники й надалі активно застосовуються для атак на прикордонні території.

За оцінкою радника міністра, щодня близько 200 таких дронів завдають ударів по автозаправних станціях, складах, енергетичній інфраструктурі, транспорту та інших об'єктах поблизу кордону.

Бескрестнов пояснив, що близькість до російського кордону дозволяє окупантам широко використовувати радіоуправління через меш-мережі, що значно знижує ефективність придушення супутникової навігації.

Попри зменшення загальної кількості "шахедів", які запускаються по території України, радник не пов'язує це з технічними чи економічними проблемами російської сторони.

На його думку, частина виробничих потужностей може бути переорієнтована на серійний випуск реактивних модифікацій ударних безпілотників.

Крім того, за словами Бескрестнова, російська армія переходить від масованих атак до більш вибіркових ударів. Перед нанесенням ударів противник проводить багаторівневу розвідку цілей, аналізує роботу українських засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних станцій і протиповітряної оборони, шукає маршрути обходу перехоплювачів та використовує різні висоти й швидкості польоту.

Також, за його інформацією, окупанти дедалі частіше застосовують модифікацію "Шахед-Сікер", оснащену функцією автоматичного захоплення цілей.