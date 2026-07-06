Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем і ВМС атакували два танкери, що везли паливо з Таганрога до Криму

Загалом бійці СБС атакували за ніч 47 ворожих цілей. 

Сили безпілотних систем і ВМС атакували два танкери, що везли паливо з Таганрога до Криму
Ураження ворожих цілей
Фото: скриншот відео

Сили безпілотних систем атакували два танкери з бензином, що йшли з Таганрога до окупованого Криму. Також вони вдарили по двох ЗРК «Тріумф», нафтобазі в Керчі і РЛС «Небо-У». 

Загалом військові відпрацювали по 47 цілях. Про це повідомив командувач Роберт Бровді («Мадяр»). 

Атаковані, зокрема, два танкери тіньового флоту, що доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрога, кожний по 7000 тонн. Також – нафтобаза в Керчі.

Реклама

Під час ракетної атаки на Україну знищено на вогневій позиції у Брянській області та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекси великої дальності С-400 «Тріумф», що використовуються за пусків балістичних ракет по наземних цілях, та РЛС «Небо-У» в Криму.

Удару завдали по:

  • танкеру проєкту 15781, Азовське море, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» спільно з ВМС
  • танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» спільно з ВМС
  • нафтобаза «Керч», Керч, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • РЛС «Небо-У», Керч, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ЗРК С-400 «Тріумф», Глазівка, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ЗРК С-400 «Тріумф», н.п. Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС «Рейд»

Сили оборони сьогодні вночі провели ураження двох НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади на території Росії і терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму. Ударів завдали по нафтопереробному заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі і «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленінградській області.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies