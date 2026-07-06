Сили безпілотних систем і ВМС атакували два танкери, що везли паливо з Таганрога до Криму

Сили безпілотних систем атакували два танкери з бензином, що йшли з Таганрога до окупованого Криму. Також вони вдарили по двох ЗРК «Тріумф», нафтобазі в Керчі і РЛС «Небо-У».

Загалом військові відпрацювали по 47 цілях. Про це повідомив командувач Роберт Бровді («Мадяр»).

Атаковані, зокрема, два танкери тіньового флоту, що доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрога, кожний по 7000 тонн. Також – нафтобаза в Керчі.

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Під час ракетної атаки на Україну знищено на вогневій позиції у Брянській області та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекси великої дальності С-400 «Тріумф», що використовуються за пусків балістичних ракет по наземних цілях, та РЛС «Небо-У» в Криму.

Удару завдали по:

танкеру проєкту 15781, Азовське море, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» спільно з ВМС

танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» спільно з ВМС

нафтобаза «Керч», Керч, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

РЛС «Небо-У», Керч, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ЗРК С-400 «Тріумф», Глазівка, АР Крим, Загін «13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

ЗРК С-400 «Тріумф», н.п. Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС «Рейд»

Сили оборони сьогодні вночі провели ураження двох НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади на території Росії і терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму. Ударів завдали по нафтопереробному заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі і «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленінградській області.