На окремих ділянках було обмежено рух приміських поїздів та поїздів далекого сполучення.

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Уночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру Київщини. То ж із міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Наразі рух уже відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ", - написав він.

Кулеба зазначив, що в надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру та поновили рух поїздів. Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом.

"Було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, звʼязківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути яка найшвидше", - додав міністр і подякував працівникам Укрзалізниці, які попри постійні російські удари цілодобово забезпечують рух.