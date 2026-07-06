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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини постраждало ще 8 людей

Серед них є двоє дітей.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини постраждало ще 8 людей
Фото: Вікіпедія

Орієнтовно о 07:00 російські окупанти атакували з безпілотника автівку у Центральному районі Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через ворожий удар постраждали 22-річний хлопець та 42-річна працівниця медзакладу. Вони отримали вибухові травми та контузії. 

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Після надання меддопомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування.

Близько 11:00 у Зеленівці через російський авіаудар постраждали двоє дітей. До лікарні доставили дівчат віком 17 та 11 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення голів. 

Також 72-річна жінка отримала мінно-вибухову травму і до лікарні доставили 65-річну жінку, яка отримала мінно-вибухову травму. 

Близько 11:20 російські військові скинули керовані авіабомби на Музиківку. Наразі відомо про двох постраждалих через ворожу атаку. До лікарні доставили жінок віком 40 та 78 років. 

Вони отримали уламкові поранення контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих – середнього ступеня тяжкості.

  • Вранці російські терористи поцілили безпілотником по цивільному авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару БпЛА травми, несумісні з життям, дістали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років. Також поранення отримали двоє жінок 53 та 54 років. Нині потерпілим надають необхідну меддопомогу.
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