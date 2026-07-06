Фон дер Ляєн: «Україна терміново потребує додаткових засобів ППО, це обговорять на саміті НАТО»

Також ЄС працює над 21 пакетом санкцій проти РФ.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масовану російську атаку по Україні і заявила, що нашій державі терміново необхідні додаткові засоби ППО. Також ЄС працює над узгодженням 21 пакету санкцій проти Росії.

Про це йдеться у дописі політикині в соцмережі Х.

«Минулої ночі російський режим знову завдав невибіркового повітряного удару по цивільному населенню: столицю атакували понад 400 безпілотників і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це питання цього тижня в Анкарі на саміті НАТО», – написала вона.

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Також Урсула фон дер Ляєн нагадала, що минулого тижня ЄС надав перший транш у розмірі 4 мільярдів євро в межах програми кредитування на 90 мільярдів євро, щоб посилити обороноздатність України за допомогою передових технологій безпілотних систем.

Вона анонсувала, що найближчим часом нададуть ще більше допомоги.

«Також ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями остаточно узгодити 21-й пакет санкцій.

Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття», – йдеться у дописі.

Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026