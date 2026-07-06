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Фон дер Ляєн: «Україна терміново потребує додаткових засобів ППО, це обговорять на саміті НАТО»

Також ЄС працює над 21 пакетом санкцій проти РФ. 

Фон дер Ляєн: «Україна терміново потребує додаткових засобів ППО, це обговорять на саміті НАТО»
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масовану російську атаку по Україні і заявила, що нашій державі терміново необхідні додаткові засоби ППО. Також ЄС працює над узгодженням 21 пакету санкцій проти Росії.

Про це йдеться у дописі політикині в соцмережі Х

«Минулої ночі російський режим знову завдав невибіркового повітряного удару по цивільному населенню: столицю атакували понад 400 безпілотників і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це питання цього тижня в Анкарі на саміті НАТО», – написала вона. 

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Також Урсула фон дер Ляєн нагадала, що минулого тижня ЄС надав перший транш у розмірі 4 мільярдів євро в межах програми кредитування на 90 мільярдів євро, щоб посилити обороноздатність України за допомогою передових технологій безпілотних систем.

Вона анонсувала, що найближчим часом нададуть ще більше допомоги.

«Також ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями остаточно узгодити 21-й пакет санкцій.

Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття», – йдеться у дописі. 

  • Президент України Володимир Зеленський написав, що українська ППО показала сьогодні вночі хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, не по російській балістиці, бо недостатньо ракет-перехоплювачів. Він ввважає, що у Європи та США є достатньо сил, щоб зупинити російський терор. 
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