«Українська команда» передала 91 бригаді потужні генератори

Бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту.

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Волонтери «Української команди» передали два великих генератори бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників автономними джерелами енергії. Ще два великих дизельних генератора потужністю 32 кіловата передали бійцям 91 Охтирської бригади підтримки», - йдеться у повідомленні.

Бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту. Проводять розмінування, будують лінії оборони, наводять переправи тощо.

Командир роти безпілотних систем 91 бригади, Герой України Федор Кіселар подякував волонтерам «Українській команді» за постійну підтримку.