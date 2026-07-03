Свириденко анонсувала перегляд зарплат держслужбовцям РДА

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Прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала перегляд заробітних плат державним службовцям районних державних адміністрацій. Службовці 7-го розряду в РДА зараз базово отримують по 8300 гривень.

На цьому тижні провели нараду, де розглянули структуру РДА. Визначили, що точно потрібні зміни, сказала голова уряду під час години запитань до уряду.

Переглянуть не лише зарплати, а й організаційну структуру РДА.

«Дуже часто функціонал районних державних адміністрацій дублюється з функціоналом військово-цивільних адміністрацій. Наразі задача перед Олексієм Володимировичем (віцепрем'єром Кулебою. – Ред.) надати нову організаційну структуру РДА», – сказала Свириденко.