Україна зацікавлена у поглибленні обміну інформацією з Японією щодо далекосхідних загроз з боку Росії

Натомість Японія потребує унікального досвіду України у захисті життя від сучасних безпекових загроз та ефективної оборони у сучасній технологічній війні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив дипломатичне турне країнами Азії, ключовою частиною якого став дводенний візит до Японії. Як написав глава МЗС у фейсбуці, він провів у Токіо 18 предметних зустрічей, головним фокусом яких стало стратегічне поглиблення безпекової та оборонної співпраці між державами.

Ключові три підсумки візиту:

Японія долучиться до відновлення Києво-Печерської Лаври після російського удару;

виділить до 500 тис доларів на стипендіальну програму для посилення українських інституцій;

розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства.

Міністр нагадав, що країна від 2022 року виділила Україні фінансової, гуманітарної, медичної, освітньої, енергетичної допомоги на понад 20 млрд доларів. Японське обладнання допомагає Україні проходити воєнні зими, починаючи з зими 2022-2023 років і до зими 2025-2026, яка була найтяжчою в нашій історії.

Реклама

«Водночас мій візит був далеко не лише про вдячність. Роль України за ці роки змінилася. І це відчувалося на кожних переговорах у Токіо. Ми вже давно не прохачі. Сучасна Україна — це унікальний та бажаний безпековий партнер. Здобутий нашим героїчним військом бойовий досвід став доданою вартістю нашої країни та геополітичним інструментом, який ми, дипломати, системно та продумано застосуємо для здобуття зовнішньополітичних переваг», – написав Сибіга.

За його словами, обмін досвідом був одним із ключових акцентів за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу.

Україна потребує унікального досвіду Японії у відновленні після катастроф – землетрусів, цунамі, ядерного інциденту, великої війни. Йдться про фінансові ресурси, японські технології, залучення японських компаній у відбудову нашої країни та економіки.

Натомість Японія потребує унікального досвіду України у захисті життя від сучасних безпекових загроз та ефективної оборони у сучасній технологічній війні. Тому Україні та Японії потрібний новий рівень безпекового партнерства.

Безпека була у фокусі всіх переговорів, і поглиблення безпекової взаємодії з Україною, на думку Сибіги, доцільне, вчасне та необхідне насамперед для самої Японії.

Він разом із радником президента із стратегічних питань Олександром Камишіним зустрівся із міністром оборони Японії Коїдзумі Шінджіро.

«Усіх своїх співрозмовників інформував про реальний стан речей на полі бою, про те, як Росія не може досягнути жодної стратегічної цілі на полі бою, і натомість вдається до варварських обстрілів цивільних. Росія здійснила черговий варварський маскований обстріл України під час нашого візиту. Безперечно, на всіх зустрічах це була головна тема, інформували японців про наслідки та необхідні кроки, отримували запевнення у подальшій підтримці», – зазначив глава МЗС і додав, що ці переговори відбувалися орієнтовно у той час, коли по Києву летіла балістика, а російські стратегічні бомбардувальники злітали для запуску крилатих ракет по житлових будинках в українській столиці відносно недалеко від Японії – з військової бази в Амурському краї.

«Ми зацікавлені у поглибленні обміну інформацією з японською стороною щодо далекосхідних загроз для нашої держави з боку Росії. Ми також вдячні японцям за нещодавній внесок у майже 15 млн доларів до нелетальної складової PURL», – повідомив Сибіга.

У межах візиту в Токіо відбувся окремий Українсько-японський форум «Енергетичний бізнес-діалог» за участі заступника міністра економіки Віталія Кіндратьєва та представників провідних українських енергокомпаній, спрямований на залучення японського бізнесу до екстреного відновлення української енергосистеми.

Наразі дипломати обох країн розпочали активну підготовку до продовження двостороннього діалогу на найвищому рівні, базою для якого стануть нові змістовні безпекові домовленості.