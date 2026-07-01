Сьогодні, 1 липня, президент Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни в Раді ЄС.

Також глава держави зустрінеться із прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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“Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери”, – написав Зеленський.