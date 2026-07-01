Україна закликала Міжнародну морську організацію визнати тіньовий флот РФ законною військовою ціллю

Віцепрем'єр Олексій Кулеба в листі до організації зазначив, що тіньовий флот РФ грає ключову роль у формуванні військового бюджету країни-агресорки.

У листі, надісланому до Міжнародної морської організації (ІМО) 26 червня та яке є у розпорядженні Financial Times, віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що «виникають законні питання щодо того, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції».

Видання наводить оцінки, згідно з якими Україна минулого року завдала ударів по близько десятку суден тіньового флоту — суднах, що перебувають під санкціями та зазвичай перевозять російські вантажі, — і стверджує, що Росія завдала ударів по понад 200 комерційних суднах з початку війни у 2022 році.

Раніше Москва звинуватила Київ у «тероризмі» у листі до ІМО на початку червня через нібито напад на російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz у Середземному морі у березні.

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Кулеба зазначив, що російські нафтогазовози мають «критичне значення для формування бюджетних надходжень Російської Федерації та продовження її військових зусиль». Його лист вперше опублікував британський журнал про судноплавство Lloyd’s List.

Як зазначає видання, атаки обох сторін у Чорному морі почастішали за останні місяці.

Україна завдала ударів по російському порту Кавказ на початку цього місяця та Туапсе у травні, тоді як Росія продовжує свої атаки на головний український порт Одеса, а також на порти Чорноморськ та Южний.

У листі Кулеба зазначив, що Росія атакувала 59 торговельних суден, включаючи турецьке вантажне судно MV Victress та німецьке судно Helga, яке перевозило 25 000 тонн кукурудзи до Чорноморська.

У листі йдеться, що Victress стало непридатним для плавання після великої пожежі на містку судна. Helga також зазнала пошкоджень вогнем.

«Ці атаки є ще одним доказом відвертої нехтування Російською Федерацією міжнародним гуманітарним правом, законами, що регулюють морську війну, та безпекою торговельного судноплавства», – написав Кулеба.

У своєму листі Росія заявила, що пожежа, що виникла внаслідок удару по «Арктичному Метагазу», який перевозив російське паливо до Китаю, вивела судно «з-під контролю» та змусила екіпаж покинути його.

За даними морської розвідувальної компанії Windward, з моменту нападу в березні жоден танкер для перевезення зрідженого природного газу під російським прапором не проходив Середземним морем, натомість обходячи мис Доброї Надії.