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Обіцянка «санкцій РНБО» в обмін на хабар: ВАКС затвердив угоду обвинувачуваного зі слідством

Він отримав 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування та іспитовим терміном і обов'язок сплатити 700 000 гривень до фонду United24. 

Обіцянка «санкцій РНБО» в обмін на хабар: ВАКС затвердив угоду обвинувачуваного зі слідством
Фото: advokatpost.com

Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і викритим на підбурюванні представника підприємця до надання хабаря в $250 000, повідомили в Спеціалізованій антикорпрокуратурі. За цю суму обіцяли вирішити питання про застосування санкцій Ради нацбезпеки і оборони до компанії-конкурентки.

Організаторкою цієї злочинної групи слідство вважає народну депутатку Ганни Скороход. Вона вирок у справі ще не отримала. 

«Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників», – повідомили в САП. 

Суд визнав обвинуваченого винним за 4. 4 ст. 27 (співучасть), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

«Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків. Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд "United 24"», – додали в САП. 

  • Скороход і посередників викрили за підозрою в підбурюванні до хабаря в грудні 2025-го. Слідство повідомляло, що, крім депутатки, в справі фігурують її помічник і декілька посередників. Сама депутатка називала справу політичною за її «принципову позицію».
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