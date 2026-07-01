​Рада ухвалила закон, що передбачає заснування Українського національного пантеону

Верховна Рада ухвалила Закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону.
За закон №15360 проголосували 287 народних депутатів.
Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації.
Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва й облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може.
Раніше профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон".
- 28 червня до парламенту надійшов від президента законопроєкт "Про Український національний пантеон".
- Мова про перепоховання на території України видатних українців, які спочили за кордоном. Дипломатичні представництва ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні. Серед них - політичні, військові, культурні та громадські діячі УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, уряду в екзилі та національно-визвольних змагань.
- 1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов під час під час форуму «Архітектура безпеки» розповів про можливі підходи до формування списку постатей, які можуть бути вшановані у Пантеоні.