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​Рада ухвалила закон, що передбачає заснування Українського національного пантеону

Він стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців.

​Рада ухвалила закон, що передбачає заснування Українського національного пантеону
Ілюстративне фото
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада ухвалила Закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону

За закон №15360 проголосували 287 народних депутатів.

Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. 

Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва й облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може.

Раніше профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон". 

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