​Рада ухвалила закон, що передбачає заснування Українського національного пантеону

Верховна Рада ухвалила Закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону.

За закон №15360 проголосували 287 народних депутатів.

Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації.

Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва й облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може.

Раніше профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон".