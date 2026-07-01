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В прифронтових областях України встановили модульні відділення Укрпошти

Йдеться про 20 відділень у шести регіонах.

В прифронтових областях України встановили модульні відділення Укрпошти

 У шести прифронтових областях України встановили 20 модульних відділень Укрпошти.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба.

Нові відділення встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях – там, де стаціонарні будівлі були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак.

Як повідомив Кулеба, люди можуть отримувати пенсії, соціальні виплати, поштові відправлення та інші необхідні сервіси навіть у тих громадах, де капітальне відновлення наразі неможливе.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія повністю знищила 49 відділень Укрпошти, ще 648 – зазнали пошкоджень. 

Передача модульних відділень стала можливою за підтримки уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). 

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