В прифронтових областях України встановили модульні відділення Укрпошти

У шести прифронтових областях України встановили 20 модульних відділень Укрпошти.
Про це повідомив Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба.
Нові відділення встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях – там, де стаціонарні будівлі були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак.
Як повідомив Кулеба, люди можуть отримувати пенсії, соціальні виплати, поштові відправлення та інші необхідні сервіси навіть у тих громадах, де капітальне відновлення наразі неможливе.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія повністю знищила 49 відділень Укрпошти, ще 648 – зазнали пошкоджень.
Передача модульних відділень стала можливою за підтримки уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
- Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО.