Запрацювала програма дешевших кредитів для підприємств, які постраждали від обстрілів

Упродовж перших двох років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних.

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Сьогодні запрацювала нова програма дешевшого кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Малий і середній бізнес може отримати до 150 млн грн у межах програми “Доступні кредити 5-7-9%” на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна.

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Упродовж перших двох років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних. Починаючи з третього року — на умовах програми 5-7-9.

Максимальний строк кредитування – до 10 років. Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом двох років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства.

Такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по 5-7-9. Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі.

Свириденко нагадала, що окрім нової кредитної програми підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків.