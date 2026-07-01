КМДА надіслала уряду й ОП пропозиції стосовно Плану стійкості. Каже, що є ризик не встигнути підготуватися до зими

Адміністрація просить визначити фінансування частини проєктів і запровадити механізми, що дозволять прискорити їх реалізацію.

Київ закликав центральну владу забезпечити фінансування ключових проєктів енергостійкості і спростити процедуру закупівель. КМДА повідомила, що надіслала до Кабміну, Ради нацбезпеки і оборони та Офісу президента конкретні пропозиції, необхідні для своєчасної реалізації Плану енергостійкості Києва і підготовки до опалювального сезону.

План підготовки до зими домовилися фінансувати навпіл: 50 % з державного бюджету, 50 % – з міського. КМДА стверджує, що свою частину зобов'язань уже почала виконувати, а в частині фінансування держави замовники й обсяги досі не визначені.

За словами в.о. першого заступника голови Петра Пантелеєва, це ускладнює реалізацію одного з ключових напрямів Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва – створення резервної системи теплопостачання шляхом будівництва нових і модернізації наявних джерел теплової енергії.

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«За таких умов доцільним є створення додаткового рівня резервного життєзабезпечення шляхом встановлення генераторів у критичних районах житлової забудови за рахунок державного бюджету», – вважають у КМДА.

Київ реалізовує проєкти з відновлення пошкоджених об'єктів і посилення енергостійкості: інженерно-технічний захист, когенерацію, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розвиток розподіленої теплової генерації. Загальна вартість проєктів, які реалізовує саме місто, складає понад 22 млрд грн – більш ніж половину вартості всього Комплексного плану. Фінансування з держбюджету передбачає покриття інженерно-технічного захисту і розподіленої теплової генерації. Місто все ще не отримало визначених напрямків і обсягів держфінансування.

Також Київ пропонує спростити закупівельні процедуру. Зокрема, створити можливість внесення змін до істотних умов договорів після проходження експертизи проєктів і виключення вимог щодо локалізації. У КМДА пояснили, що це дозволить застосовувати принцип «проєктуй – будуй», виконувати проєктування та будівництво паралельно й суттєво скоротити строки реалізації проєктів.

«Якщо найближчим часом ці питання не будуть вирішені, виконати окремі заходи Комплексного плану стійкості у визначені строки буде неможливо», – наголосив Петро Пантелеєв.

Контекст

Після важкого через російські спрямовані по енергетиці удари опалювального сезону влада вирішила напрацювати плани стійкості. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

Зрештою Київ вклався у відведений дедлайн: 10 березня Київрада проголосувала за план. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки “Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів”.

У червні Кличко звинуватив уряд у невиконанні своєї частини зобов'язань. За його словами, уряд заявив місту, що допомагатиме лише фінансуванням, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення. Він зазначив, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. Водночас, як повідомив мер, будівництво когенерації, систем резервного живлення та резервного теплопостачання в інших частинах міста має виконувати Київ самостійно.

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Кличко заявив, що без участі держави місто не зможе повністю реалізувати необхідні заходи.

Прем'єрка Свириденко натомість заявила, що держава забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці.

«Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках», – написала Свириденко.

Водночас, за її словами, наразі уряд не бачить достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.