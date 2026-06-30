Директора київського заводу судитимуть за забруднення повітря: викиди небезпечних речовин були перевищені в десятки разів

Керівника київського підприємства, що займається переробкою металів і поводженням з відходами, судитимуть за забруднення повітря. Його дії кваліфікували як забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами і зловживання повноваженнями, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 364-1 КК).

Правоохоронці встановили, що підприємство в Подільському районі Києва перевищило дозволений рівень викидив зубруднюючих речовин у повітря, чим створило небезпеку для довкілля. На його діяльність систематично скаржилися мешканці Сирця, Куренівки, Нивок, Замковища, Почайної, Оболоні й Лук'янівки, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура Підприємство забруднювало повітря

«За участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу протягом двох місяців проводились заміри викидів товариством забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За їх результатом встановлено, що викиди оксиду вуглецю перевищують допустимі норми майже в 11 разів, викиди діоксиду сірки – у майже 20. За висновком експерта, такі дії створили небезпеку для життя, здоров’я людей і довкілля. Проведеною інженерно-екологічною експертизою підтверджено збитки довкіллю на суму 2,7 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Директор підприємства отримав підозру в квітні цього року. Досудове розслідування завершено, справу передали до суду.

«З метою відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого – земельну ділянку, квартиру у Вишгороді та автомобіль марки LEXUS накладено арешт. Державною екологічною інспекцією Столичного округу заявлено цивільний позов. Санкція статей передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – додали в прокуратурі.