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Директора київського заводу судитимуть за забруднення повітря: викиди небезпечних речовин були перевищені в десятки разів

Мешканці одразу кількох мікрорайонів скаржилися на його діяльність. 

Директора київського заводу судитимуть за забруднення повітря: викиди небезпечних речовин були перевищені в десятки разів
Директор київського підприємства отримав підозру за забруднення повітря
Фото: Київська міська прокуратура

Керівника київського підприємства, що займається переробкою металів і поводженням з відходами, судитимуть за забруднення повітря. Його дії кваліфікували як забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами і зловживання повноваженнями, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 364-1 КК). 

Правоохоронці встановили, що підприємство в Подільському районі Києва перевищило дозволений рівень викидив зубруднюючих речовин у повітря, чим створило небезпеку для довкілля. На його діяльність систематично скаржилися мешканці Сирця, Куренівки, Нивок, Замковища, Почайної, Оболоні й Лук'янівки, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Підприємство забруднювало повітря
Фото: Київська міська прокуратура
Підприємство забруднювало повітря
 

«За участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу протягом двох місяців проводились заміри викидів товариством забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За їх результатом встановлено, що викиди оксиду вуглецю перевищують допустимі норми майже в 11 разів, викиди діоксиду сірки – у майже 20. За висновком експерта, такі дії створили небезпеку для життя, здоров’я людей і довкілля. Проведеною інженерно-екологічною експертизою підтверджено збитки довкіллю на суму 2,7 млн гривень», – йдеться у повідомленні. 

Директор підприємства отримав підозру в квітні цього року. Досудове розслідування завершено, справу передали до суду.  

«З метою відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого – земельну ділянку, квартиру у Вишгороді та автомобіль марки LEXUS накладено арешт. Державною екологічною інспекцією Столичного округу заявлено цивільний позов. Санкція статей передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – додали в прокуратурі. 

  • Підприємство, про яке йдеться – це завод «АДМ» на Сирці, який працює понад 20 років і офіційно є виробником алюмінієвих сплавів. Однак декілька років тому воно змінило профіль і почало плавити металевий брухт. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки «Невмирущий АДМ. Чому брухтоспалювальне підприємство посеред Києва роками труїть містян». 
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