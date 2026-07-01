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Компанія-власник зруйнованої росіянами Дарницької ТЕЦ ініціює превентивну реструктуризацію для уникнення банкрутства

Компанія “Євро-Реконструкція” скликала збори кредиторів.

Компанія-власник зруйнованої росіянами Дарницької ТЕЦ ініціює превентивну реструктуризацію для уникнення банкрутства
Дарницька ТЕЦ
Фото: КиївВлада

Компанія "Євро-Реконструкція" Анатолія Шкрібляка, власник Дарницької ТЕЦ, яка зазнала критичних пошкоджень від російського удару, ініціює превентивну реструктуризацію для уникнення банкрутства, повідомляє Liga із посиланням на дані Верховного суду.  

Превентивна реструктуризація – нова для України процедура, яка з'явилася з 1 січня 2025 року. Метою процедури є виявлення ризиків неплатоспроможності й недопущення банкрутства боржника.

На початку червня суд затвердив превентивну реструктуризацію іншої ТЕЦ Шкрібляка – Черкаської (Черкаське хімволокно).

Євро-Реконструкція – один із головних постачальників теплової енергії та гарячої води у Києві. Компанії належить Дарницька ТЕЦ-4, яка 3 лютого отримала критичні пошкодження внаслідок російського удару. Після обстрілу понад тисячу будинків у Києві, що залежать від Дарницької ТЕЦ, залишилися без опалення.

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Київська міська державна адміністрація повідомляла, що проєкти з відновлення пошкодженого або знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ Євро-Реконструкція виконує власним коштом, але до створення резервної схеми теплопостачання для споживачів, які наразі отримують тепло від Дарницької ТЕЦ (частина Дніпровського і Дарницького районів), залучене Державне агентство відновлення й розвитку інфраструктури України.

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