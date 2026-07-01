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Україна отримала перші $600 млн пакету Spirit від Світового банку на соцпідтримку 1 млн українців

Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат.

Україна отримала перші $600 млн пакету Spirit від Світового банку на соцпідтримку 1 млн українців
Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

До Державного бюджету України надійшло майже 600 млн доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян, повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 

Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає 300 млн доларів США за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США.

Проєкт охопить понад 1 мільйон українців, які потребують соціальної підтримки.

Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT Уряд виконав усі необхідні умови.

Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зокрема допомогу сім’ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги «муніципальна няня», допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програму «єЯсла», а також інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими цілями.

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