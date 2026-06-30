Наприкінці червня у Києві відбулась вже четверта зустріч у межах ініціативи «Епіцентр виробників» - спільного проєкту компанії «Епіцентр» та LB Talks, спрямованого на обговорення ключових викликів українського бізнесу.

Фото: Зоряна Стельмах

Цього разу публічна дискусія була присвячена питанню пошуку інвестицій та залученню доступних кредитних коштів для розвитку українського виробництва.

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Участь у заході взяли міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, заступник міністра фінансів Олександр Кава, в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський та заступник голови правління банку ПУМБ Сергій Магдич.

Фото: Зоряна Стельмах

Відкриваючи подію, PR-директорка «Епіцентру» Юлія Чудновець зазначила, що компанія співпрацює з понад 2500 українських виробників, тому прекрасно розуміє їхні ключові проблеми та болі. “Коли ми починали проєкт “Епіцентр виробників”, то запитали у наших постачальників - українських виробників, які проблеми для них є найбільш актуальними. Тема інвестицій та кредитування була в топі відповідей, адже всіх цікавить, де взяти гроші на розвиток бізнесу", - сказала представниця «Епіцентру».

Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу, що дозволило представникам бізнесу та громадськості напряму поспілкуватися з держслужбовцями і народними депутатами, а також окреслити ключові бар'єри для фінансування розвитку та обговорити конкретні механізми їх подолання.

Фото: Зоряна Стельмах

«Проблема комплексна, і вирішувати її потрібно комплексно. Передусім ми маємо відповісти на ключове питання: звідки взяти довгі гроші для інвестицій в українську економіку. Це мають бути як українські, так і міжнародні ресурси. З боку внутрішнього ринку ми працюємо над пенсійною реформою, створенням нових інструментів інвестування, зокрема законопроєктом про інвестиційні рахунки, який розробляємо разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Окремий напрям - стимулювання капітальних інвестицій через податкові механізми. Законопроєкт, який зараз готується до другого читання, має створити додаткові стимули для того, щоб більше українського капіталу працювало на розвиток виробництва та економіки України», - запевнив очільник Мінекономіки Олексій Соболев.

Фото: Зоряна Стельмах Міністр економіки Олексій Соболев

Нагадаємо, що перший захід у межах ініціативи “Епіцентр виробників” відбувся у березні - тоді бізнес та представники громадськості обговорили з владою податкову політику.

Темою другої дискусії стали кадровий дефіцит та механізми бронювання працівників, а в ході третьої зустрічі представники бізнесу говорили з головою Держмитслужби про усунення схем та реформу митниці.

Партнером офлайн-подій проєкту виступає торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.



