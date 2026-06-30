ЄС надав перший транш на оборону в межах Ukraine Support Loan

До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan.
Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Гроші скерують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.
Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Як повідомили на сайті Єврокомісії, найближчими днями відбудуться подальші виплати, доки перший транш на дрони не буде покрито повністю. Мова про близько 6 млрд євро.
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25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Загалом Україна отримала за цим інструментом вже 7 млрд євро.
- Уряд перед цим затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, які залучили у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.
- Ця позика складається з 90 млрд євро: 45 з них нададуть цього року, а решту – наступного. Кошти переважно підуть на фінансування зброї для відбиття агресії: як закупівлі, так і виробництва. Фінансування прив’язане до умов: верховенство права, антикорупційні зобов’язання, прозорість використання коштів. Повернення політично прив’язують до майбутніх репарацій РФ.
- Хоча це кредит, але Україна не повертатиме кошти до того, як отримає репарації від росіян.