ЄС надав перший транш на оборону в межах Ukraine Support Loan

Це перший транш оборонної підтримки у межах цього фінансового інструменту.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan.

Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Гроші скерують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

Реклама

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Як повідомили на сайті Єврокомісії, найближчими днями відбудуться подальші виплати, доки перший транш на дрони не буде покрито повністю. Мова про близько 6 млрд євро.

Читайте також Як Україна може витратити 60 млрд євро від ЄС на оборону. Головне з аналізу документу

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Загалом Україна отримала за цим інструментом вже 7 млрд євро.