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ЄС надав перший транш на оборону в межах Ukraine Support Loan

Це перший транш оборонної підтримки у межах цього фінансового інструменту.

ЄС надав перший транш на оборону в межах Ukraine Support Loan
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: КМУ

До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan.

Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Гроші скерують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

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Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Як повідомили на сайті Єврокомісії, найближчими днями відбудуться подальші виплати, доки перший транш на дрони не буде покрито повністю. Мова про близько 6 млрд євро.

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25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Загалом Україна отримала за цим інструментом вже 7 млрд євро.

  • Уряд перед цим затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, які залучили у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.
  • Ця позика складається з 90 млрд євро: 45 з них нададуть цього року, а решту – наступного. Кошти переважно підуть на фінансування зброї для відбиття агресії: як закупівлі, так і виробництва. Фінансування прив’язане до умов: верховенство права, антикорупційні зобов’язання, прозорість використання коштів. Повернення політично прив’язують до майбутніх репарацій РФ.
  • Хоча це кредит, але Україна не повертатиме кошти до того, як отримає репарації від росіян. 
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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