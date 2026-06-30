​Термін використання коштів "Нацкешбеку" продовжили до 31 липня

В Україні продовжили до 31 липня термін використання накопичених коштів за програмою "Національний кешбек".
Про це повідомила пресслужба "Дії".
Також уряд затвердив відповідні зміни, після чого українці почнуть отримувати виплати за квітень уже з 3 липня.
До цієї виплати входять: національний кешбек за квітень і кешбек на пальне.
"Використати усі накопичені на картці "Національний кешбек" кошти та кошти Зимової 1000 можна буде до 31 липня 2026 року включно", - йдеться в повідомленні.
Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.
Про початок виплат кешбеку, буде повідомлено в "Дії".
Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства закликало українців використати кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані залишки повернуться до державного бюджету.
- Програму "Національний кешбек" було запущено у вересні 2024 року. З 1 березня 2026 року вона працює за оновленою диференційованою моделлю: 15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп), 5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку (солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи). У міністерстві пояснили, що такий підхід дає змогу більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.
- Крім того, з 20 березня до кінця травня 2026 року в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у цій програмі. До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС – від великих мереж до локальних станцій.
- Накопичені кошти громадяни можуть спрямувати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання продуктів харчування, медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок, а також на донати для благодійності та підтримку ЗСУ. Для участі в програмі необхідно відкрити спеціальну картку в банку-партнері, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати її в застосунку "Дія".