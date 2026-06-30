​Термін використання коштів "Нацкешбеку" продовжили до 31 липня

Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

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В Україні продовжили до 31 липня термін використання накопичених коштів за програмою "Національний кешбек".

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Також уряд затвердив відповідні зміни, після чого українці почнуть отримувати виплати за квітень уже з 3 липня.

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До цієї виплати входять: національний кешбек за квітень і кешбек на пальне.

"Використати усі накопичені на картці "Національний кешбек" кошти та кошти Зимової 1000 можна буде до 31 липня 2026 року включно", - йдеться в повідомленні.

Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Про початок виплат кешбеку, буде повідомлено в "Дії".

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства закликало українців використати кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані залишки повернуться до державного бюджету.