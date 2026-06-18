​"Дія" шукає подружні пари для тестування послуги розлучення онлайн

Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься лише в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

Застосунок "Дія" починає прийом заявок на проведення бета-тестування послуги з розірвання шлюбу онлайн.

Про це йдеться у повідомленні сервісу в Telegram.

"Життя змінюється. І якщо ви з партнером уже ухвалили рішення розірвати шлюб, зробіть це простіше - допоможіть протестувати нову послугу в "Дії". Працюємо над сервісом, який дасть змогу пройти весь процес онлайн: подати заяву, долучитися до відеоконференції без відвідування ДРАЦСу, отримати свідоцтво поштою про розірвання шлюбу в "Дії"", - йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб взяти участь у тестуванні, кожному з партнерів потрібно заповнити форму. Після реєстрації на вказану електронну пошту буде надіслано лист із подальшими інструкціями. Після подання заяви триватиме обов’язковий строк очікування, після чого відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

У Дії зазначили, що долучитися можуть громадяни, у яких:

верифікований РНОКПП

ID-картка або закордонний паспорт у "Дії"

актовий запис про шлюб у "Дії"

немає спільних неповнолітніх дітей

Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься лише в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

"Ваші відгуки допоможуть зробити сервіс максимально зручним і зрозумілим перед запуском. Заповнюйте форму та долучайтеся до бета-тестування", - йдеться в повідомленні.

Одруження і розлучення через "Дію"

У 2024 році в Україні запустили послугу онлайн-одруження через додаток "Дія". Процес триває близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’являється в застосунку, а паперова версія надійде поштою.