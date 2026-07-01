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В Україні запустили пільгове кредитування для відновлення бізнесу, постраждалого від обстрілів

Бізнесу пропонують ставку від 0,1% у перші роки.

В Україні запустили пільгове кредитування для відновлення бізнесу, постраждалого від обстрілів
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

В Україні стартувала нова програма дешевшого кредитування для підприємств, які зазнали руйнувань або пошкоджень внаслідок російських обстрілів. 

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" малий і середній бізнес може отримати до 150 млн грн на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна.

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У перші два роки ставка за такими кредитами становить 0,1% річних. Починаючи з третього року, фінансування надаватиметься на стандартних умовах програми – 5-7-9%.

Максимальний строк кредитування до 10 років. Подати заявку можна через уповноважені банки протягом двох років після фіксації факту пошкодження або руйнування підприємства.

Також зазначається, що такі кредити не враховуватимуться при визначенні загального ліміту позик у межах програми 5-7-9%, що дозволить підприємствам паралельно користуватися іншими фінансовими інструментами підтримки.

Програма є частиною політики "Зроблено в Україні" та спрямована на відновлення економіки. Окрім кредитування, бізнесу також доступні гранти на відновлення обладнання, компенсації зарплат під час простою та страхування воєнних ризиків.

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