Україна інвестує майже 1 млрд грн у розвиток виробництва вибухових речовин. Фінансування отримають шість українських компаній у межах першого грантового конкурсу кластера оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, загальна вартість проєктів становить 944 млн грн, з яких 620 млн грн – державне співфінансування. Кожне підприємство зможе виробляти щонайменше 7 тонн вибухових речовин на місяць із можливістю подальшого нарощування обсягів.

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Федоров наголосив, що на світовому ринку нині спостерігається дефіцит вибухових речовин, тоді як для України вони є критично важливими для виробництва боєприпасів, дронів, ракет та інших засобів ураження.

За три роки роботи Brave1 став найбільшим венчурним defense-tech-інвестором у Європі, видавши майже 1 000 грантів на загальну суму понад 5,8 млрд грн. Сьогодні екосистема об'єднує понад 2 500 компаній і більш як 5 000 оборонних розробок.

Міністр також повідомив, що грантову програму оновили, додавши 53 нові технологічні пріоритети.

Серед них – матеріали для ракет, автономні та ройові дрони, високоточні боєприпаси, підводні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, лазерна зброя та інші перспективні напрями. Українські розробники можуть отримати гранти від 500 тис. до 8 млн грн.

Крім того, стартує спеціальна програма BraveTech EU для підтримки проривних оборонних технологій, а в межах ініціативи Brave Prime Україна співпрацюватиме зі світовими виробниками оборонної продукції. Першими партнерами стали компанії SAAB та Airbus.

За словами Федорова, держава продовжує розвивати український оборонно-промисловий комплекс, щоб нарощувати виробництво сучасного озброєння та технологій для потреб фронту.