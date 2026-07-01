Україна прагне скористатися «вікном можливостей» на полі бою, яке триватиме, за оцінками Києва, від шести до дев'яти місяців.

Україна звернулася до партнерів у Європейському Союзі з проханням спрямувати €6,6 млрд (7,5 млрд доларів), доступних у межах Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF), на військову допомогу, повідомляє Reuters.

Загальні потреби України в оборонному фінансуванні цього року оцінюються приблизно у €136 млрд. Із цієї суми український бюджет покриває близько €53 млрд, йдеться в листі міністра оборони Михайла Федорова, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Цього року Україна має отримати близько €28,3 млрд на оборонні потреби в межах кредитної програми ЄС обсягом €90 млрд. Однак навіть з урахуванням цих коштів і власного фінансування Києва «значні» потреби в оборонному фінансуванні залишаються незакритими, зазначив Федоров у листі від 26 червня.

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За його словами, кошти Європейського фонду миру можуть стати «одним із найвагоміших внесків Європи в оборону України цього року, але лише за умови, що ці ресурси будуть спрямовані туди, де вони матимуть найбільший і найшвидший військовий ефект».

Видання зазначає, що цього року просування російських військ сповільнилося. Україна провела успішні контратаки на окремих ділянках фронту, а також використовує удари середньої та великої дальності по території Росії, щоб порушити логістику Москви та скоротити її нафтові доходи.

Окремо Федоров заявив на пресконференції 17 червня, що просить Контактну групу з питань оборони України (також відому як формат «Рамштайн»), яка об'єднує 50 країн, виділити $20 млрд військової допомоги на додаток до понад $40 млрд, які вже були зобов'язані надати.