Данія виділила для України $670 млн додаткової військової підтримки

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Данія заявила, що надасть Україні додаткові 4,4 мільярда крон (670 мільйонів доларів) військової підтримки, передає Bloomberg.

«Боротьба України за свободу — це також боротьба Європи», — заявив міністр оборони Єппе Бруус у вівторок.

Видання зазначає, що цей внесок доводить загальну підтримку Данії до трохи менше 80 мільярдів крон.

Новий пакет включає пожертви боєприпасів та зброї, а також дозволить українському уряду профінансувати близько 1,3 мільярда крон у власній оборонній промисловості.