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Данія виділила для України $670 млн додаткової військової підтримки

Серед іншого, гроші підуть на підтримку оборонної промисловості України.

Данія виділила для України $670 млн додаткової військової підтримки
Міністр оборони Данії Єппе Бруус
Фото: EPA/UPG

Данія заявила, що надасть Україні додаткові 4,4 мільярда крон (670 мільйонів доларів) військової підтримки, передає Bloomberg.

«Боротьба України за свободу — це також боротьба Європи», — заявив міністр оборони Єппе Бруус у вівторок.

Видання зазначає, що цей внесок доводить загальну підтримку Данії до трохи менше 80 мільярдів крон. 

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Новий пакет включає пожертви боєприпасів та зброї, а також дозволить українському уряду профінансувати близько 1,3 мільярда крон у власній оборонній промисловості.

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