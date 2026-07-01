Данія виділила для України $670 млн додаткової військової підтримки

Данія заявила, що надасть Україні додаткові 4,4 мільярда крон (670 мільйонів доларів) військової підтримки, передає Bloomberg.
«Боротьба України за свободу — це також боротьба Європи», — заявив міністр оборони Єппе Бруус у вівторок.
Видання зазначає, що цей внесок доводить загальну підтримку Данії до трохи менше 80 мільярдів крон.
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Новий пакет включає пожертви боєприпасів та зброї, а також дозволить українському уряду профінансувати близько 1,3 мільярда крон у власній оборонній промисловості.