​Європарламент готує процедуру заборони ультраправої партії «Європа суверенних націй»

Європейський парламент готується запустити процедуру проти ультраправої партії «Європа суверенних націй» (ESN), лідером якої є німецька «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Якщо партію визнають такою, що не поважає засадничі цінності Євросоюзу, її позбавлять офіційної реєстрації і європейського фінансування, пише Euronews.

Понад 180 євродепутатів уже підписали запит на активацію перевірки. Наступного вівторка в Страсбурзі відбудеться голосування щодо затвердження цієї процедури. Провідні політичні сили — Європейська народна партія, соціал-демократи та фракція «Оновлення Європи» — підтримують рішення, тому запит гарантовано схвалять.

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Партію ESN заснували в серпні 2024 року вісім ультраправих сил (зокрема, німецька АдН, польська «Конфедерація» та французька Reconquête. Процедура стосується саме загальноєвропейської партії, яка фінансується з бюджету ЄС, а не однойменної фракції в Європарламенті — самі євродепутати не зазнають санкцій.

Орган контролю за європейськими партіями зібрав досьє на майже три сотні сторінок із доказами порушень європейських цінностей (поваги до людської гідності, демократії, верховенства права і прав меншин).

У відповідь речник ESN заявив, що партію звинувачують лише за те, що вона «говорить про реальні проблеми європейців», і назвав це зазіханням на свободу слова.

Коли Європарламент запустить процедуру, контролюючий орган APPF надішле свої зауваження партії, яка матиме шанс внести виправлення. Після цього ухвалять остаточне рішення про скасування реєстрації, яке Рада ЄС та Європарламент ще зможуть переглянути.