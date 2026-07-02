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Уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів

Метою є прискорення відновлюваних робіт.

Уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів
Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Для прискорення відновлюваних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів, повідомила глава Кабміну Юлія Свириденко. 

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

  • знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;
  • розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях;
  • знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. 

Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань.

Продовжують діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів:

  • Нова програма доступного  кредитування на відновлення підприємств до 150 млн грн під 0,1% в перші два роки - у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Програма працює відучора, 1 липня.
  • Компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей. Подати заяву можна через Дія.Бізнес або платформу ЕКА.
  • Гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 млн грн.
  • Компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів в рамках прогарми «Точка опори».
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