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Для прискорення відновлюваних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів, повідомила глава Кабміну Юлія Свириденко.

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;

розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур.

Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань.

Продовжують діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів: